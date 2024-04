Acquittement confirmé pour l'ex-secrétaire général de Beaulieu

Le Tribunal cantonal vaudois confirme l'acquittement de l'ancien secrétaire général de la Fondation Beaulieu à Lausanne. Comme en première instance, la Cour d'appel a estimé que Marc Porchet n'était pas coupable de gestion déloyale.

Alors que le Ministère public avait requis huit mois de prison avec sursis pour 'gestion déloyale aggravée', Marc Porchet est à nouveau blanchi. Contacté lundi par Keystone-ATS, son avocat Stefan Disch a parlé d'une 'grande satisfaction' mais aussi d'un 'grand soulagement', rappelant que la procédure judiciaire a duré pratiquement sept ans.

Me Disch a salué un jugement qui allait 'bien au-delà de l'acquittement de première instance', prononcé en août dernier par le Tribunal d'arrondissement de La Côte. Marc Porchet se voit aussi allouer un tort moral de 5000 francs et une indemnisation complète pour ses frais de défense. De plus, les conclusions civiles de la Fondation de Beaulieu en liquidation, qui avaient été partiellement admises en première instance, sont entièrement rejetées, a précisé l'avocat.

Réputation 'détruite'

Pour mémoire, Marc Porchet a été secrétaire général de la Fondation de Beaulieu à Lausanne de 2001 jusqu’à sa débâcle financière en 2017. Egalement patron de la fiduciaire mandatée pour la gestion opérationnelle du site, il a été soupçonné d'avoir profité de cette double casquette pour favoriser ses intérêts et ceux de proches.

La semaine dernière lors de son réquisitoire devant la Cour d'appel, le procureur François Danthe avait parlé 'd'un conflit d'intérêts patent' et d'une 'confiance trahie' envers la Fondation Beaulieu. Il avait tenté de convaincre les juges que Marc Porchet avait agi 'de façon intentionnelle, mû par une volonté de s'enrichir personnellement.'

Pour la défense, Stefan Disch avait rétorqué que Marc Porchet n'était pas responsable de la déconfiture de Beaulieu et que le Ministère public se 'trompait de cible'.

Mardi, l'avocat a souligné que la réputation de Marc Porchet avait été 'littéralement détruite par la violence des accusations portées contre lui.' Il a stigmatisé 'une plainte pénale déposée sans aucune mesure ni précaution, l'accusant de certains faits gravissimes et manifestement faux.'

Comme lors de sa plaidoirie, il a critiqué 'un communiqué de presse dévastateur' du Conseil d'Etat vaudois 'qui reprenait dans les grandes lignes la dénonciation pénale et plaçait Marc Porchet 'au centre d'un système d'enrichissement illégitime.'

Le Parquet se prononcera plus tard

Le Ministère public peut encore faire recours auprès du Tribunal fédéral. Sollicité par Keystone-ATS, le Parquet vaudois a répondu 'qu'il prenait acte de la décision de la Cour d'appel pénale qui a partiellement admis son recours.' Il a ajouté qu'il restait dans l'attente du jugement motivé 'afin de se déterminer sur la suite à donner.'

En attendant la décision du Ministère public, Stefan Disch a estimé que ce jugement en appel allait, 'autant que faire se peut, réhabiliter Marc Porchet et lui restituer au moins son honneur.' Selon lui, il restera néanmoins 'les stigmates d'une débâcle que Marc Porchet a dû assumer tout seul après avoir été mis au pilori pour des motifs essentiellement politiques.' Et de conclure que 'l'heure des comptes civils viendra.'

/ATS