Adapter l'argent de poche au renchérissement

L'association Budget-conseil adapte ses recommandations pour l'argent de poche des enfants. Fini la règle d'un franc par semaine et par année scolaire. Désormais, il faudrait démarrer avec 3 francs par semaine et une augmentation de 1 franc jusqu'à la 3e classe.

A partir de la quatrième année, le versement devrait se faire toutes les deux semaines, indique mercredi l'association. L'idée est d'apprendre aux petits à gérer leur pécule. En suivant ces conseils, un enfant de 9 ans disposera de 15 francs toutes les deux semaines, 18 francs dès 10 ans et 20 francs dès 11 ans.

Dès l'école secondaire, à partir de 12 ans, l'argent de poche devrait être donné mensuellement et passer à 50 francs, puis 70 francs pour les enfants de 14 ans, 80 dès 15 ans. A 18 ans, les jeunes devraient toucher 110 francs par mois.

Téléphone, transport...

L'argent de poche se compose d'un montant librement disponible pour les sucreries, la piscine ou le cinéma et d'un montant pour les dépenses comme le téléphone portable, les vêtements ou les frais de transport. Ces dépenses, fixes et variables selon la situation de l'élève, se situent entre 10 et 30 francs par mois.

La règle générale 'un franc par semaine et par année scolaire' avait été introduite dans les années 1980. Selon le service de conseil, les parents doivent verser l'argent de poche régulièrement et sans qu'on le leur demande. Cette contribution fait partie de l'éducation. Les enfants apprennent ainsi à gérer l'argent, y compris pour des postes qui font moins plaisir, comme un abonnement de bus ou pour des produits dont ils ont besoin.

/ATS