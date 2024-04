Affaire de l'EMS à Saxon (VS): le faux infirmier écope de 5 ans

L'homme qui avait dénoncé des cas de maltraitance au sein d'un EMS à Saxon a écopé de 5 ans de prison ferme. Le tribunal de première instance l'a reconnu coupable notamment d'escroquerie, de calomnie aggravée et de faux dans les titres et les certificats.

Selon le dispositif de jugement, dont Keystone-ATS a obtenu une copie, la peine est assortie de dix ans d'expulsion du territoire suisse. Le trentenaire qui s'était prétendu infirmier ne pourra plus non plus exercer une activité, professionnelle ou non, 'impliquant des contacts réguliers avec des personnes particulièrement vulnérables' pour une durée de dix ans.

Le procès s'est tenu en début de semaine passée au Tribunal du IIIe arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice. Toutes les parties peuvent encore faire appel de ce jugement.

