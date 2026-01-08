Affaire de la cité Aldrin de Sierre: des aveux toujours partiels

Accusé d'avoir orchestré un gros trafic de haschisch dans la cité Aldrin de Sierre, un Tunisien ...
Accusé d'avoir orchestré un gros trafic de haschisch dans la cité Aldrin de Sierre, un Tunisien de 23 ans a comparu devant le Tribunal cantonal, ce jeudi. En première instance, il avait écopé de 4 ans de prison ferme et d'une expulsion du territoire de 7 ans.

Le 7 août 2025, le Tribunal de Sierre l'avait reconnu coupable de divers chefs d'inculpation: infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; extorsion aggravée, tentatives d'extorsion aggravée; complicité de tentative d'extorsion aggravée. Jeudi, le premier procureur Olivier Elsig a conclu au rejet de l'appel et à une confirmation de la peine. Avocat du prévenu, Jean-Luc Addor a plaidé pour un sursis partiel, sans expulsion.

Le trafic de haschisch du prévenu et d'un coauteur présumé a porté sur la vente d'au moins 540 kilos pour un bénéfice de 540'000 francs.

Comme en première instance, le Maghrébin a admis un trafic durant 30 mois et non de 3 ans et avoir vendu 250 kg de haschisch. Il a refusé de reconnaître son implication dans divers actes de menace.

/ATS
 

