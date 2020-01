Affluence record au château de Chillon en 2019

L'année 2019 restera dans les annales du château de Chillon. Le site touristique a comptabilisé 431'946 entrées, du jamais vu. L'année 2020 verra l'achèvement des travaux d'entretien et d'embellissement extérieurs. Un pavillon cafétéria ouvrira en mai.

Pour la troisième année consécutive, le château a accueilli plus de 400'000 visiteurs. Cette fréquentation en hausse est le fruit d'une gestion plus dynamique et entrepreneuriale initiée en 2002, explique mardi la Fondation du château de Chillon dans un communiqué.

Suisses et Chinois

L'affluence par provenance reste stable: les Suisses (22%) demeurent les principaux visiteurs de la forteresse lémanique. Suivent les Chinois (15%), les Américains (12%), puis la France (6,5%) et la Corée du Sud (4%). Depuis 2019, l'audioguide, disponible en neuf langues, propose également le coréen.

Les visites guidées ont connu un grand succès, en augmentation de 21%. La plus prisée reste celle suivie d'une dégustation des vins du château. Parmi la quarantaine de manifestations organisées durant année, la fête de Noël, avec contes, musique, danse et artisanat d'antan, a attiré 20% de visiteurs de plus qu'en 2018.

Un Café à Pâques

Depuis début 2020, le château a élargi ses horaires de visite. Après trois ans de travaux, le Café Byron ouvrira à Pâques dans un pavillon en face de la forteresse. Dès octobre, une exposition sera consacrée aux 'Vies de princesses ? Les femmes de la Maison de Savoie'.

/ATS