Agenda chargé pour les conseillers fédéraux à Davos

Le programme s'annonce chargé pour les six conseillers fédéraux qui se rendront la semaine prochaine au Forum économique mondial (WEF) à Davos (GR). Au moins une cinquantaine de rencontres bilatérales sont prévues, a annoncé vendredi la Chancellerie fédérale.

Le président de la Confédération Alain Berset prononcera mardi le discours d'ouverture de la manifestation et participera à plusieurs tables rondes. Avec la vice-présidente du Conseil fédéral Viola Amherd, il doit notamment rencontrer le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, alors que la Suisse vient d'entamer son mandat de deux ans au Conseil de sécurité.

M. Berset s'entretiendra aussi avec les présidents d'Afrique du Sud, d'Equateur et de Colombie, ainsi qu'avec les dirigeants de nombreux pays européens. Parmi eux, le chef de l'Etat polonais Andrzej Duda et la présidente moldave Maia Sandu, deux pays en première ligne pour l'accueil des réfugiés ukrainiens.

Ukraine

L'Ukraine figurera aussi à l'agenda d'Ignazio Cassis et de Guy Parmelin. Le ministre des finances doit rencontrer son homologue ukrainienne Ioulia Svyrydenko et le chef de la diplomatie suisse des représentants du gouvernement de Kiev.

Selon la Chancellerie fédérale, le Tessinois 'mettra l'accent sur la poursuite des efforts déployés par la Suisse pour la reconstruction de l'Ukraine'. La Confédération coorganise avec le Royaume-Uni et l'Ukraine une cérémonie de passage de témoin de la conférence sur la reconstruction de l'Ukraine, organisée l'été dernier à Lugano. La prochaine conférence aura lieu à Londres.

Les relations avec l'UE et les pays européens seront également au cœur de son programme. Il mènera des discussions notamment avec ses homologues autrichien, espagnol, néerlandais et suédois.

La nouvelle ministre des finances Karin Keller-Sutter rencontrera, elle, plusieurs de ses homologues européens, dont le commissaire européen Paolo Gentiloni. Elle s'entretiendra aussi avec les dirigeants du FMI Kristalina Georgieva et de l'OCDE Mathias Cormann, ainsi qu'avec le vice-premier ministre chinois Liu He et les ministres des finances du Brésil et du Qatar.

Energie et climat

Les crises énergétique et climatique figureront aussi en bonne place à l'agenda des conseillers fédéraux. Albert Rösti ouvrira mercredi avec le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) Fatih Birol, une table ronde sur le thème des infrastructures énergétiques et la décarbonation.

Le Bernois et Guy Parmelin doivent également discuter lundi avec le ministre allemand de l'économie et du climat Robert Habeck notamment de questions liées à l'approvisionnement énergétique qui découlent de la pénurie de gaz et d'électricité.

Le Vaudois présidera quant à lui la traditionnelle rencontre ministérielle informelle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) qui réunira une trentaine de pays en marge du WEF. Son agenda prévoit aussi un entretien avec la représentante au commerce des Etats-Unis, Katherine Tai.

Guy Parmelin et Viola Amherd doivent en outre s'entretenir avec le premier ministre kosovar Albin Kurti en particulier de la situation sécuritaire au nord du Kosovo et de l'engagement de la Suisse à travers le contingent de la Swisscoy. La Valaisanne rendra par ailleurs visite aux soldats engagés pour assurer la sécurité du WEF.

/ATS