Alain Berset annonce une « task force » sur l'Ukraine

L'Ukraine sera la priorité d'Alain Berset en tant que secrétaire général du Conseil de l'Europe. Il a annoncé mardi soir sa volonté de mettre en place rapidement au sein de l'institution une task force sur ce conflit.

Dans une première déclaration après son élection, l'ancien conseiller fédéral a dit vouloir mettre sur pied une task force comprenant notamment des membres de l'Assememblée parlementaire du Conseil de l'Europe, du Comité des ministres et du secrétariat général.

Cet organe qui se réunira régulièrement devra discuter et préparer des propositions en vue d'actions du Conseil de l'Europe dans ce dossier. Le Fribourgeois a souligné la nécessité de mettre en place des 'mécanismes de compensation'. Il a aussi cité la question du financement ou encore celle des tribunaux spéciaux.

Il a jugé que 'le plus dur vient maintenant'. Il a appelé à des 'engagements au plus haut niveau de tous les Etats membres' en faveur de l'Ukraine et souligné l'importance d'un appui plus large, en dehors du continent, pour Kiev.

Dans les autres thèmes qu'il entend affronter, le Fribourgeois a encore mentionné l'érosion de la démocratie et la lutte contre la désinformation.

/ATS