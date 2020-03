Alain Berset au Tessin: « plein appui au canton pionnier » contre le Covid

Le conseiller fédéral Alain Berset a rencontré jeudi à Bellinzone le Conseil d'Etat tessinois in corpore. Il l'a assuré de son soutien dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus et a loué son rôle de pionnier.

Le chef du Département fédéral de l'intérieur (DFI) a annoncé d'emblée que la Confédération assurera une aide financière substantielle et 'sans bureaucratie' à l'économie tessinoise fortement touchée par la diffusion du Covid-19 dès fin février.

'Je ne peux pas encore avancer de chiffres précis', a-t-il dit, renvoyant à une communication du Conseil fédéral qui devrait tomber vendredi. 'Mais au niveau national, nous envisageons de débloquer dix milliards de francs, (une somme) que nous considérons comme un plancher et non un plafond.'

50 millions de francs

De son côté, le président du gouvernement tessinois Christian Vitta a annoncé que le canton mettra à disposition au moins 50 millions de francs pour soutenir l’économie locale. Les communes ont également été sollicitées afin de prendre des mesures de leur côté.

Alain Berset a loué le rôle de pionnier du Tessin dans la lutte contre la pandémie, tant au niveau des mesures de contraintes adoptées que sanitaires, et loué le travail mené jusqu'ici.

'Le secteur est désormais à la limite de la saturation et a besoin de soutien. Je lance donc un appel à rester à la maison et à garder les distances afin que tous aient accès aux soins', a-t-il dit.

'Tenir bon'

Il a souligné la gravité de la situation sur le plan économique et celui de la santé publique et a lancé un appel à toute la population à suivre les directives pour éviter la propagation du virus: 'Cette crise sanitaire est extrêmement difficile à évaluer et la vague épidémique dépendra des mesures qui auront été adoptées', a-t-il dit. Selon lui, les conséquences économiques 'nous feront sombrer dans la pire récession vécue depuis la Deuxième Guerre mondiale!'

Au plan social, le conseiller fédéral socialiste n’a pas non plus caché une certaine préoccupation: 'Nous vivons une situation absolument unique qui transformera nos habitudes, mais la population doit tenir dur et se conformer aux recommandations si nous voulons sauver des vies et améliorer ce qui peut l’être.'

Jeudi, jour de la Saint-Joseph férié au Tessin, le département de la santé publique a annoncé un quinzième décès dû au Coronavirus et 127 nouveaux cas ce qui porte à 638 le nombre de personnes positives au Covid 19 dans le canton depuis le 25 février 2020.

