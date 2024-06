Alain Berset élu secrétaire général du Conseil de l'Europe

L'ancien conseiller fédéral Alain Berset sera le nouveau secrétaire général du Conseil de l'Europe. Le Fribourgeois a obtenu le plus de voix au deuxième tour de scrutin mardi à Strasbourg.

L'ancien président de la Confédération, qui partait favori, a été préféré à l'ancien ministre estonien de la culture Indrek Saar et au Belge Didier Reynders, qui a occupé plusieurs fonctions ministérielles et est actuellement commissaire européen. M. Berset (52 ans) a obtenu 114 voix, contre 85 à M. Saar et 46 à Didier Reynders (1 bulletin nul), comme l'a annoncé le président de l'Assemblée parlementaire Theodoros Rousopoulos. Le candidat suisse était déjà sorti en tête à l'issue du premier tour.

Le secrétaire général dirige l'organisation du Conseil et assume la responsabilité générale de la direction stratégique. Il joue un rôle de représentation vis-à-vis des autres institutions. Cette fonction est occupée depuis 2019 par la Croate Marija Pejcinovic Buric. La passation de pouvoir est prévue pour le 18 septembre prochain.

Alain Berset sera le premier Suisse à occuper cette fonction.

/ATS