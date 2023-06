Alain Berset pas « fatigué » mais veut « faire autre chose »

Pour le futur ex-conseiller fédéral Alain Berset, son départ après douze ans de mandat correspond à ce qu'il avait annoncé le jour de son élection. S'il se dit pas 'fatigué' de la politique, il concède dans la presse vouloir faire autre chose.

La politique est 'un engagement passionnant qui a marqué ma vie', déclare le Fribourgeois jeudi dans La Liberté. 'Mais oui, j'ai aussi envie de faire autre chose', admet-il, confirmant avoir probablement besoin de prendre du recul.

Alors que six mois plus tôt, il déclarait ne pas avoir de raison de partir, Alain Berset estime être resté fidèle à ce qu'il a toujours dit. 'Dès le jour de mon élection au Conseil fédéral en 2011, j'ai dit mon intention d'y rester entre huit et douze ans, avance-t-il. Je suis désormais dans ma douzième année. Le temps est donc venu pour moi de passer la main'.

Les attaques à son égard durant la pandémie n'ont 'en rien' participé à sa décision de quitter le gouvernement, affirme-t-il, 'car tout cela est aujourd'hui terminé'. 'Par contre, il y a eu des moments où la situation est devenue si brutale que j'ai dû m'interroger sur ma propre capacité à encore réaliser mon travail', précise-t-il.

Toujours deux socialistes

L'échec qui a le plus marqué le socialiste? La prévoyance vieillesse 2020, sans aucun doute, répond-il. 'C'est le plus grand projet que j'ai développé avec mes équipes, nous y avons consacré six années. A la fin, le peuple a dit non. C'est ainsi, nous avons dû l'accepter', commente-t-il.

La course à la succession désormais lancée, Vert'libéraux et Verts ont déjà annoncé leur intention de présenter des candidats pour l'élection au Conseil fédéral, les Verts ne visant pas spécifiquement le siège socialiste. Le gouvernement actuel est-il le dernier à comprendre deux socialistes? Non, tranche Alain Berset.

/ATS