Alain Berset recommande aux jeunes de voyager

Alain Berset prodigue ses conseils de vie dans un livre paru mardi en allemand, 'Der Berset-Code'. Ce dialogue avec le psychiatre et spécialiste des neurosciences Gregor Hasler évoque aussi la pandémie de coronavirus, les 'affaires' et la politique.

Dans ce livre de près de 200 pages, l'ancien conseiller fédéral, devenu secrétaire général du Conseil de l'Europe, affirme avoir toujours pris ses décisions 'de manière intuitive' en matière politique. 'L'intuition est importante', ajoute-t-il, selon les extraits cités dans différents médias.

Le Fribourgeois donne aussi des conseils pour la vie. Il recommande ainsi aux jeunes de sortir de leur zone de confort et de voyager. Ce qui force à nouer de nouveaux contacts.

Et il faut se montrer tel qu'on est, ajoute-t-il. Bien qu'il ait été ministre de la santé, Alain Berset reconnaît qu'il fume volontiers un cigare de temps en temps. Et souligne qu'il n'est pas bon de fumer le cigare en cachette. Il donne aussi des conseils de nutrition. Depuis la pandémie de Covid-19, le socialiste a réduit sa consommation de graisse et mange moins de viande.

Il aimait beaucoup manger un mélange particulier de salade. Ses collaborateurs se sont moqués du fait qu'il mange tous les jours la même salade, avec du persil plat, des oignons, de la feta et de l'huile d'olive, rapporte le portail blick.ch.

/ATS