Alain Berset s'engage pour la sécurité alimentaire

Le président de la Confédération Alain Berset préside ce mardi à New York une réunion de haut niveau au Conseil de sécurité de l'ONU sur la protection des civils dans les conflits armés. Il mettra l'accent sur la sécurité alimentaire.

La Suisse, qui assure la présidence du Conseil de sécurité ce mois-ci, se focalise sur la protection de l'approvisionnement de base dans les situations de conflit. Ce thème est une priorité du pays à l'ONU.

L'insécurité alimentaire mondiale a de nouveau gagné en urgence ces dernières années en raison des conflits. Selon le Rapport mondial sur la sécurité alimentaire 2023 de l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI), le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë a presque doublé entre 2016 et 2022 pour atteindre 205 millions de personnes dans 45 pays.

La Russie et l'Ukraine étant parmi les principaux producteurs mondiaux de matières premières agricoles et, dans le cas de la Russie, d'engrais, la guerre a encore aggravé l'insécurité alimentaire mondiale. Selon le rapport de l'IFPRI, les prix internationaux des denrées alimentaires ont augmenté de 32% et les prix des engrais ont triplé après l'invasion de la Russie. Bien que les prix aient baissé depuis, ils restent élevés.

Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, et la présidente du CICR, Mirjana Spoljaric Egger, prendront la parole lors du débat. Guterres demandera aux parties au conflit de prolonger l'accord sur l'exportation des céréales via la mer Noire, qui expire en mai.

/ATS