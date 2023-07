Alerte à la canicule au Tessin

MétéoSuisse a émis un avertissement de canicule de niveau trois sur cinq pour le Tessin. De dimanche midi à jeudi soir, l'office s'attend à une vague de chaleur marquée dans les plaines du sud des Alpes. Pour le Valais, l'avis reste au niveau 2.

Au Tessin, en dessous de 600 mètres d'altitude, il faut s'attendre à des températures de 32 à 34 degrés, écrit samedi l'Office fédéral de météorologie et de climatologie. La nuit, le mercure oscillera entre 18 et 22 degrés.

La phase la plus intense de la vague de chaleur est attendue mardi. L'humidité relative de l'air devrait se situer entre 40 et 50% pendant les heures les plus chaudes.

S'hydrater

MétéoSuisse estime que la vague de chaleur prendra fin entre jeudi et vendredi, explique l'office sur son site. Selon les données disponibles, quelques orages devraient se produire.

Il est recommandé à la population de boire au moins un litre et demi par jour, d'éviter les efforts physiques, de se protéger du rayonnement direct du soleil et de garder le corps et le logement aussi frais que possible. En outre, MétéoSuisse rappelle qu'il ne faut en aucun cas laisser des personnes ou des animaux dans les voitures en cas de chaleur.

/ATS