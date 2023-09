Alexandre Fasel fera son premier voyage à Bruxelles dans dix jours

Alexandre Fasel fera sa première visite à Bruxelles en tant que nouveau secrétaire d'Etat du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) jeudi de la semaine prochaine. Il rencontrera son partenaire de négociation européen Juraj Nociar.

Le DFAE a confirmé lundi la rencontre, annoncée dans les journaux de CH-Media. Les visites d'entrée en fonction servent surtout à faire connaissance. Il est peu probable que MM. Fasel et Nociar parlent de contenu de manière approfondie.

Le nouveau secrétaire d'Etat devra poursuivre les discussions exploratoires lancées sous sa prédécesseuse. Elles portent sur un paquet d'accords.

Celui-ci comprend notamment des accords sur l'électricité, la santé, la sécurité alimentaire, mais aussi le retour de la Suisse dans les programmes de recherche 'Horizon Europe' et 'Erasmus plus'. Les discussions englobent en outre les questions institutionnelles, telles que les règlements de différends et la reprise dynamique du droit.

A 62 ans, M. Fasel a repris la fonction de secrétaire d'Etat le 1er septembre. Il succède à Livia Leu. Diplomate de carrière, il a de l'expérience aussi bien au niveau bilatéral que multilatéral. Ces deux dernières années, il a été représentant spécial pour la diplomatie scientifique, avec titre d'ambassadeur, au sein de la Genève internationale.

/ATS