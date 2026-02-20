Altercation à St-Cergue (VD): l'employé communal est décédé

L'employé communal qui avait été gravement blessé lors d'une altercation à St-Cergue (VD) le 8 février dernier est décédé, a annoncé la police cantonale vaudoise vendredi. L'homme, âgé de 80 ans, avait été frappé pour une affaire de parking.

Il est décédé au CHUV hier en fin de journée, a précisé la police cantonale vaudoise dans un communiqué vendredi après-midi. 'Des examens médico-légaux ont été ordonnés afin de déterminer les causes exactes du décès', a-t-elle ajouté.

L'autre personne impliquée dans l'affaire a été identifiée, interpellée et placée en détention provisoire. Il s'agit d'un ressortissant suisse de 39 ans domicilié dans la localité vaudoise.

Pour rappel, les forces de l'ordre avaient été averties vers 13h30 le 8 février qu'une altercation avait éclaté entre un employé communal et un individu au centre de St-Cergue. 'Des premiers éléments, la victime aurait reçu un coup de poing et serait tombée au sol, inconsciente', a déclaré la police. Le blessé avait été conduit au CHUV 'dans un état jugé préoccupant'.

/ATS