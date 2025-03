Ambassadeur Pitteloud: la Suisse doit s'entraîner plus avec l'OTAN

L'ambassadeur suisse en Belgique et à l'OTAN plaide pour davantage d'entraînements avec l'alliance. L'OTAN 's’attend à ce que nous nous impliquions davantage', déclare Jacques Pitteloud dans les colonnes de la Neue Zürcher Zeitung.

L'OTAN comprend la neutralité de la Suisse et les réalités politiques d'une démocratie directe, souligne vendredi Jacques Pitteloud dans la NZZ. Les représentants de l'OTAN prennent la Suisse - l'une des plus importantes puissances économiques d'Europe et leader dans la haute technologie - très au sérieux.

Mais l’alliance de défense critique la Suisse en ce qui concerne ses lois sur l’exportation d’armes. 'Ou quand on prétend à tort que nous laisserions les espions russes sur notre territoire faire ce qu’ils veulent', poursuit le Valaisan. L'OTAN attend de la Suisse qu'elle s'implique davantage.

L'ex-ambassadeur à Washington se dit convaincu que l'armée de milice suisse est suffisamment bien positionnée pour participer aux exercices de l'OTAN.

/ATS