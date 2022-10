Anne-Catherine Lyon candidate à la candidature au Conseil national

L'ancienne conseillère d'Etat vaudoise Anne-Catherine Lyon est candidate à la candidature au Conseil national pour les élections fédérales d'octobre 2023. L'ex-ministre socialiste de la formation et de la culture dit 'garder intacte' sa 'passion pour la politique'.

'Je suis candidate à la candidature sur la liste socialiste. Je me suis inscrite sur la liste rattachée à la section dont fait partie Belmont-sur-Lausanne, où je suis domiciliée depuis cinq ans', a indiqué vendredi à Keystone-ATS Mme Lyon, confirmant une information du journal Le Temps.

La liste du PS vaudois contiendra 19 candidats. Ils seront désignés le 28 janvier 2023.

'On est venu me chercher au sein du parti, mettant en avant mon expérience, ma solidité et ma fiabilité, ce qui m'a beaucoup touchée', confie-t-elle. L'ex-cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) dit avoir mûrement réfléchi avant d'accepter.

Désavouée en 2017

Juriste de formation, ex-membre de l'Assemblée constituante vaudoise et de Renaissance Suisse-Europe, Anne-Catherine Lyon, 59 ans, a dirigé pendant quinze ans le DFJC. Elle avait été élue en 2002 à l'âge de 39 ans, arrivant en deuxième position.

Désavouée par le comité directeur de son parti alors qu'elle souhaitait rempiler pour une quatrième législature, elle avait renoncé à se présenter aux élections du gouvernement de 2017, où lui avait succédé la conseillère nationale Cesla Amarelle.

Au moment de quitter le Conseil d'Etat, elle avait été nommée présidente du Conseil de fondation de droit public du Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA), avant de devoir renoncer à ce poste deux mois plus tard en raison d'un possible conflit d'intérêts.

Mme Lyon est actuellement présidente de la Fondation du Livres sur les quais de Morges, nommée en mars 2020. Elle est aussi membre de la Fondation Aventinus ayant pour but de soutenir la diversité médiatique romande. Depuis juillet dernier, elle est également à la tête de la Fondation du château de Chillon (FCC).

/ATS