Appel des seniors pour faire appliquer l'initiative sur les soins

Particulièrement touchées par la pénurie de soins, les personnes âgées appellent les autorités à mettre en oeuvre immédiatement l'initiative sur les soins infirmiers largement approuvée par le peuple. Il leur reste six mois, mais le Conseil aînés ne voit aucun signe.

Alors que le Conseil fédéral avait 18 mois pour appliquer l'initiative, le Conseil suisse des aînés (CSA) constate dans une résolution publiée samedi qu'il n'y a encore aucun signe de mesuresconcrètes pour corriger la situation d'urgence en matière de soins. Le Conseil fédéral ignore le mandat du peuple, écrit le CSA.

Alors que la Confédération et les cantons se renvoient mutuellement la responsabilité, le Conseil fédéral reste inactif, critique l'association. Et de constater que 'chaque mois, plus de 300 soignants quittent leur profession. Les postes non repourvus et les lits fermés sont fréquents dans les hôpitaux. La crise de l'offre dans le secteur de la santé ne cesse de s'aggraver et la qualité des soins n’est plus garantie à long terme'.

Arrêtés fédéraux urgents

Les seniors, et particulièrement les personnes atteintes de démence, sont touchés par cette pénurie de soins. Les résidents des maisons de retraite et de soins sont mis sous sédatifs tandis que les opérations urgentes ne peuvent pas être effectuées en raison de la fermeture de service dans les hôpitaux de soins aigus. Cela entraîne des conséquences néfastes pour la santé et le risque de décès augmente.

Le CSA attend dès lors des mesures immédiates pour stopper l'exode dans le domaine des soins. Le Conseil fédéral doit mettre en oeuvre l'initiative dans son intégralité en recourant à des arrêtés fédéraux urgents. Des moyens financiers doivent être débloqués pour améliorer les conditions de travail du personnel soignant dans les hôpitaux comme en ambulatoire.

/ATS