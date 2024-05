Après l'UNIL, une mobilisation débute à l'EPFL

Après l'Université de Lausanne (UNIL), l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) fait à son tour l'objet d'une mobilisation. Des étudiants pro-palestiniens occupent pacifiquement un hall. La direction a fait bloquer l'accès au bâtiment.

Le hall du bâtiment d'architecture 'est occupé par une cinquantaine de manifestants', a expliqué mardi à Keystone-ATS Emmanuel Barraud, porte-parole de l'EPFL. Les participants sont assis par terre. Des tentes et de la nourriture ont été amenées sur place.

Les étudiants ont envoyé vers midi une demande de discussion à la direction. 'Nous sommes en train d'organiser la suite', a expliqué le porte-parole. Il confirme que l'accès au bâtiment a été fermé, empêchant que d'autres étudiants puissent rejoindre le hall occupé. Les médias ont été autorisés à entrer.

Dans un communiqué, le collectif a présenté ses revendications. Elles rejoignent celles du groupe qui occupe depuis jeudi dernier le bâtiment Géopolis sur le site voisin de l'UNIL.

Les étudiants exigent 'un boycott académique' des institutions israéliennes et 'la fin de la censure à l'EPFL', en lien avec la récente suspension de l'association féministe Polyquity. Ils plaident aussi pour un cessez-le-feu à Gaza, pour le rétablissement du financement de l'UNRWA et pour la fin 'de l'occupation et de l'apartheid'.

Un appel à rejoindre l'occupation a été lancé mardi à midi.

/ATS