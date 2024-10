Après le Hamas, le Hezbollah devrait être interdit en Suisse

Après le Hamas, le Hezbollah libanais doit aussi être interdit en Suisse, estime une commission du Conseil national. Elle a déposé une motion en ce sens. La commission soeur du Conseil des Etats avait pris une décision similaire il y a un peu plus d'une semaine.

La commission a décidé de déposer un tel texte par 19 voix contre 3 et 2 abstentions, indiquent mardi les services du Parlement. Au vu de l’escalade récente et de la menace sérieuse que représente le Hezbollah pour Israël, la région et la sécurité internationale, il est indispensable de prendre des mesures conséquentes contre cette organisation également, écrit la commission dans son texte.

Le Parlement avait demandé l'interdiction du Hamas par le biais de deux motions, adoptées lors de la session d'hiver 2023. Le Conseil fédéral était aussi favorable à une interdiction. Il a transmis début septembre son projet au Parlement, un projet que la commission approuve par 20 voix contre 2 et 2 abstentions. Pour la commission, l'interdiction du Hamas doit intervenir le plus rapidement possible.

/ATS