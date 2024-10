Après le Hamas, une commission veut interdire le Hezbollah

Après le Hamas, le Hezbollah doit aussi être interdit en Suisse, estime une commission du Conseil des Etats. Elle a déposé une motion en ce sens.

La commission a décidé de déposer un tel texte par 10 voix sans opposition et 3 abstentions, indiquent vendredi les services du Parlement. Pour la Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats, la situation a changé et le Hezbollah peut être mis sur le même pied que le Hamas.

Le Parlement avait demandé l'interdiction du Hamas par le biais de deux motions, adoptées lors de la session d'hiver 2023. Le Conseil fédéral était aussi favorable à une interdiction. Il a transmis début septembre son projet au Parlement, un projet que la commission approuve par 12 voix sans opposition et une abstention. Pour la commission, l'interdiction du Hamas doit intervenir le plus rapidement possible.

/ATS