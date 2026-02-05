Asile: l'OSAR et l'UDC contre un projet de restriction de voyager

Seuls pour l'heure Le Centre et le PLR soutiennent le projet de législation du Conseil fédéral ...
Seuls pour l'heure Le Centre et le PLR soutiennent le projet de législation du Conseil fédéral restreignant le droit de voyager pour certaines personnes qui relèvent du domaine de l'asile. Pour des raisons différentes, l'UDC et l'OSAR s'y opposent.

Le projet mis en consultation jusqu'à jeudi par le Conseil fédéral prévoit que les requérants d'asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger ne pourront en principe plus se rendre dans leur pays d’origine ou de provenance ou dans un autre pays. Des exceptions seront possibles, à l'image de celle qui est prolongée pour les Ukrainiens bénéficiant du statut S.

L’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) dénonce vivement cette interdiction. Elle réitère son appel à un statut de protection humanitaire uniforme pour toutes les personnes déplacées par la guerre. L'UDC n'est pas satisfaite non plus du projet, notamment s'agissant de l'exception ukrainienne. Selon le parti, celle-ci ne respecte pas l'interdiction stricte de voyager dans le pays d'origine.

