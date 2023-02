Asile: manifestation à Berne contre les renvois vers la Croatie

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi après-midi devant le Palais fédéral à Berne contre le renvoi en Croatie de demandeurs d'asile. Les requérants ne sont pas traités dignement dans ce pays, estiment-elles.

De nombreux articles de presse indiquent que les réfugiés subissent de mauvais traitements et de la violence en Croatie, ont relevé les orateurs de la manifestation. Les migrants ne seraient pas en sécurité dans ce pays.

Dès lors, la Suisse doit cesser immédiatement ses renvois vers la Croatie et dans les pays où les droits des requérants sont bafoués, ont réclamé les participants à la manifestation mise sur pied par l'organisation neuchâteloise 'Droit de rester' et ses partenaires. La protestation, à laquelle ont pris part de nombreux migrants, était autorisée et s'est déroulée dans le calme.

En vertu des Accords de Dublin, signés par tous les pays de l'UE et de l'AELE, un seul Etat est responsable de l'examen d'une demande d'asile si le requérant circule ou se déplace d'un Etat vers un autre. Cet Etat est le plus souvent celui par lequel le demandeur est entré dans l'Espace Schengen.

Cela peut amener la Suisse à renvoyer des requérants dans certains pays, comme la Croatie, dont la politique envers les migrants est tenue pour indigne par certaines organisations.

/ATS