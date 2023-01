Assassinat à Morges (VD): lourde peine en vue

L'auteur du meurtre commis à Morges (VD) en septembre 2020 sera fixé sur son sort cet après-midi. Le Tribunal pénal fédéral va rendre son verdict à l'encontre de ce double national turco-suisse. Le procureur fédéral a requis 18 ans de réclusion en décembre dernier.

L'accusé répond de meurtre et assassinat, de tentatives d'incendie et d'explosion ainsi que de propagande en faveur de l'Etat islamique (EI), notamment. Âgé aujourd'hui de 29 ans, il a poignardé mortellement un jeune Portugais le 12 septembre 2020 dans un kebab à Morges. Un an auparavant, il avait tenté d'incendier une station-service à Prilly (VD).

Durant les trois jours d'audience en décembre, le prévenu a tenu des propos confus et contradictoires, expliquant ses actes par sa fascination pour l'EI. Les experts psychiatres ont conclu à une responsabilité moyennement diminuée en raison d'une schizophrénie simple. Ils se sont montrés réservés quant aux chances d'un traitement institutionnel ou à l'opportunité d'un internement ordinaire.

Internement requis

Dans son réquisitoire, le procureur fédéral a balayé l'idée d'un traitement. Il a réclamé une peine de 18 ans pour assassinat, afin de tenir compte du degré de responsabilité de l'accusé, assortie de l'internement pour assurer la sécurité publique.

L'avocate de la défense n'a pas contesté l'assassinat. Elle a démonté cependant les griefs de propagande en faveur de l'EI et de tentatives d'incendie et d'explosion. Ecartant l'internement réclamé par le Parquet, elle a souhaité que soit prononcée une peine 'qui ait une fin', afin que son client ait une perspective.

/ATS