Assassinat de Haute-Nendaz: acquittement prononcé

Le Tribunal cantonal valaisan a acquitté, jeudi, une ressortissante polonaise. Compagne de ...
Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Le Tribunal cantonal valaisan a acquitté, jeudi, une ressortissante polonaise. Compagne de l'auteur de l'assassinat d'un Afghan à Haute-Nendaz en 2023, elle avait été condamnée à 4 ans de prison ferme en première instance. En seconde, elle risquait 15 ans de prison.

L'affaire s'était déroulée le 13 juin 2023. Un frère et une soeur afghans, domiciliés en Allemagne, y avaient planifié l'assassinat de l'un de leurs compatriotes, qu'ils accusaient d'avoir supprimé leur père.

Arrivé sur place, le frère avait poignardé mortellement la victime. Reparti en Allemagne, il y avait été arrêté et condamné à la réclusion à vie.

Le TC a estimé que sa compagne polonaise n'avait pas collaboré de manière intentionnelle et déterminante à la décision de commettre ce crime, à son organisation et à son exécution, en servant de chauffeur et de guetteur et en mettant à disposition sa voiture. Pour le TC, 'un doute insurmontable' subsiste afin de savoir si elle a véritablement pris au sérieux son compagnon lorsqu’il l’a informé, le jour du drame, de son dessein.

/ATS
 

