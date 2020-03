Assemblée des délégués à Bienne: le PLR jette l'éponge

Le PLR renonce finalement à tenir son assemblée de parti le 4 avril à Bienne. C'est une conséquence des directives plus strictes appliquées par le canton de Berne que celles imposées par le Conseil fédéral.

Pour le secrétariat général, ces directives sont difficilement applicables pour un événement de 300 à 400 personnes, a indiqué Fanny Noghero, responsable de la communication au PLR jeudi soir dans un communiqué. La direction du PLR a donc décidé de reporter l'assemblée des délégués afin de bénéficier d’une certaine sécurité en matière de planification.

Le Conseil fédéral a interdit les manifestations réunissant plus de 1000 personnes jusqu'au 15 mars. Mais de 150 à mille personnes, les organisateurs sont sommés d'appliquer de nombreuses consignes pour éviter un renforcement de l'épidémie de coronavirus. Et le canton de Berne va encore plus loin.

Le PLR est le premier parti à renoncer. D'autres formations politiques vont aussi tenir prochainement leur assemblée. Plus de 1000 délégués, invités et représentants sont en effet attendus à l'assemblée de l'UDC le 28 mars à Bâle et au congrès des 4 et 5 avril du PS dans la cité rhénane aussi, lors desquels les nouveaux présidents de parti seront élus.

Pour le PS, la décision sera toutefois adaptée si le gouvernement fédéral devait prolonger la mesure d'interdiction. 'L'option d'un report du congrès à une date ultérieure est privilégiée', avait souligné lundi in porte-parole du PS. Si tel devait être le cas, le président démissionnaire Christian Levrat et les vice-présidents resteraient en fonction jusqu'à la nouvelle date fixée.

L'UDC a pour sa part envoyé lundi une demande aux autorités de Bâle-Ville pour l'assemblée des délégués du 28 mars, avait expliqué la porte-parole du parti. La formation part du principe que la réunion pourra avoir lieu.

Les Verts, dont les délégués se réunissent le même jour à Brugg (AG), n'ont pas pris de mesures particulières. Ils maintiennent pour l'instant la réunion, tout en suivant les décisions du Conseil fédéral.

/ATS