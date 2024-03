L'autoroute A1 a été fermée samedi après-midi à la frontière entre les cantons de Fribourg et de Berne en raison d'un grave accident de la circulation. La fermeture a eu lieu entre les jonctions de Kerzers FR et Mühleberg BE, a indiqué la police fribourgeoise.

Sur le réseau X, la police fribourgeoise n'a pas donné davantage de détails sur l'accident dans l'immédiat. Elle précise seulement qu'il faut obligatoirement sortir à Kerzers pour continuer par la route cantonale.

/ATS