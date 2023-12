Autosatisfecit suisse après un an au Conseil de sécurité

La Suisse s'attribue un autosatisfecit après un an comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, malgré les tensions grandissantes entre grandes puissances. Les discussions au Parlement sur l'UNRWA n'ont pour le moment pas d'effet à New York, selon elle.

La Suisse 'a bien réussi' et a joué un rôle positif 'selon ses priorités', a estimé mardi devant la presse à Berne le secrétaire d'Etat adjoint Thomas Gürber. Que ce soit sur la paix durable, la protection des civils, le climat ou l'efficience du Conseil.

Pour rappeler le droit international humanitaire, 'nous avons fait vraiment une différence', dit l'ambassadrice de la Suisse à l'ONU à New York Pascale Baeriswyl. Alors que la situation à Gaza donne lieu à des tensions, la menace d'une coupe de la contribution suisse à l'Agence de l'ONU sur les réfugiés palestiniens (UNRWA) a secoué l'organisation.

Au Conseil, 'c'est observé', admet Mme Baeriswyl. Mais 'je ne pourrais pas dire encore qu'il y a un effet' sur la marge de manoeuvre suisse tant qu'aucune décision n'a été prise, dit-elle.

/ATS