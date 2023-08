Bâle-Ville: 122 candidats au National et quatre aux Etats

La bataille s'annonce rude à Bâle-Ville pour l'élection au Conseil national où 122 candidats se présentent. Le canton ne dispose plus que de quatre sièges au lieu de cinq. Les cinq sortants sont en lice. Aux Etats, la sortante Eva Herzog (PS) part favorite.

Pour le National, 122 candidats (56 femmes et 66 hommes) se sont annoncés sur 32 listes, a indiqué lundi la chancellerie cantonale. En 2019, il y avait eu 134 candidats sur 28 listes.

Le canton a perdu un siège au profit de Zurich. Au moins un des conseillers nationaux bâlois sortants restera donc sur le carreau. Il est bien difficile de prévoir qui des cinq passera à la trappe, mais Katja Christ (Vert'libéraux) semble la plus menacée. La députation actuelle compte une Verte, une Vert'libérale, deux socialistes et une libérale. A Bâle-Ville, libéraux et radicaux n'ont pas fusionné.

Aux Etats, la sortante Eva Herzog, candidate malheureuse à la succession de Simonetta Sommaruga au Conseil fédéral, brigue un nouveau mandat. Elle est la grande favorite. Le PS détient l'unique siège du canton depuis 56 ans. Le candidat de l'alliance bourgeoise Balz Herter (Le Centre) et Pascal Messerli (UDC) ne semblent pas en mesure de battre la socialiste. Eric Weber (Action populaire contre un trop grand nombre d'étrangers et de demandeurs d'asile) est également en lice.

/ATS