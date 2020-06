Ballottage au premier tour de la complémentaire

Valentin Groslimond (Entente Veveysanne) est arrivé en tête au premier tour de l'élection complémentaire à la Municipalité de Vevey. Il a recueilli 1650 voix (41,68%). Un second tour est prévu le 12 juillet, personne n'ayant atteint la majorité absolue dimanche.

Valentin Groslimond devance Yvan Luccarini (Décroissance Alternatives) de 38 voix. Les deux autres candidats Oliver Ghorayeb (En Avant Vevey) et Daniel Beaux (Mouvement Citoyen Veveysan) viennent largement derrière avec 441 et 114 voix seulement.

Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue, un second tour est prévu pour le 12 juillet. La participation à cette votation complémentaire organisée uniquement par courrier s'est élevée à 30,56%.

Electeurs mobilisés

Président du PLR veveysan (qui forme l'Entente Veveysanne, avec l'UDC, le PDC et les Verts libéraux), Philippe Herminjard se réjouit du résultat de son candidat. 'Nous nous faisions beaucoup de soucis quant à la mobilisation de nos électeurs.'

Christophe Ming, président du Conseil communal, s'est également fait des cheveux blancs: 'On atteignait à peine 20% jeudi mais on voit finalement que les citoyens se sont mobilisés dans les derniers jours.

Le mode de scrutin pour le second tour n'est pas encore fixé et dépendra des prochaines décisions aux niveaux fédéral et cantonal. 'De toute manière, seules 20 à 30 personnes viennent encore mettre leur bulletin dans l'urne', relativise Christophe Ming.

Les électeurs étaient appelés aux urnes pour repourvoir le siège du PLR Etienne Rivier, démissionnaire. La Municipalité de Vevey se compose de la syndique verte Eline Leimgruber et des deux représentants de Vevey Libre Jérôme Christen et Michel Agnant. Poursuivi pour soupçon de gestion déloyale des biens publics, le socialiste Lionel Girardin est suspendu depuis juin 2018.

/ATS