Bandidos/Hells Angels: un tireur condamné à 8 ans de prison

Un tireur de la fusillade de mai 2022 entre motards des Bandidos et Hells Angels dans un bar ...
Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Un tireur de la fusillade de mai 2022 entre motards des Bandidos et Hells Angels dans un bar de Plainpalais à Genève est condamné à 8 ans de prison. Vendredi, le Tribunal criminel a infligé des peines à deux autres protagonistes. Un quatrième a été totalement acquitté.

