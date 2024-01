Beat Jans rencontre pour la première fois ses homologues de l'UE

Le conseiller fédéral Beat Jans participe pour la première fois jeudi à une réunion des ministres de l'Intérieur de l'UE à Bruxelles. Aucune décision concrète n'est attendue. Le Bâlois entend échanger avec le plus grand nombre possible de ses homologues européens.

Les questions de sécurité internationale et de migration sont très complexes et ne peuvent être résolues qu'ensemble, a relevé M. Jans avant la réunion. Le meilleur moyen d'y parvenir est de 'se connaître et de savoir quels sont les besoins et les préoccupations des uns et des autres'. Il s'en réjouit.

Outre la question des migrations, les ministres discuteront aussi de la criminalité internationale - en particulier du trafic de cocaïne, qui a fortement augmenté dans l'UE et en Suisse.

Pour le chef du Département fédéral de justice et police (DFJP), la lutte contre le trafic de drogue est elle aussi 'une tâche extrêmement difficile que l'on ne peut résoudre qu'ensemble'. Il ne s'agit pas seulement du trafic de drogue lui-même, mais aussi de la criminalité qui l'accompagne.

