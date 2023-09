Beaucoup de pluie au Tessin pendant la nuit

Il est tombé beaucoup de pluie au Tessin dans la nuit de jeudi à vendredi : localement, plus de 100 millimètres d'eau s'y sont accumulés au cours des dernières 24 heures, selon le service météorologique Meteonews Suisse.

Au nord des Alpes, en revanche, il n'est tombé qu'entre cinq et 25 millimètres de pluie, a indiqué Meteonews vendredi sur X, anciennement Twitter. Et la journée de vendredi reste humide : le service météorologique prévoit des pluies intenses, surtout dans l'est et le sud de la Suisse.

/ATS