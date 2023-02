Berne délivre les premiers visas pour des victimes du séisme

La Confédération a émis les premiers visas pour des personnes touchées par le séisme en Turquie ou en Syrie et ayant des proches parents en Suisse. Au total, une quarantaine de visas supplémentaires devraient être délivrés prochainement.

Les premiers visas ont été délivrés vendredi. Ils concernent deux personnes vivant en Turquie, a indiqué samedi la secrétaire d'Etat aux migrations Christine Schraner Burgener sur les ondes de la radio alémanique SRF.

Pour l'heure, 52 demandes de visas ont été déposées et la Confédération a reçu environ 2000 demandes d'information. Les gens savent désormais quels documents ils doivent présenter pour obtenir un visa, a souligné Mme Schraner Burgener. On ignore combien de visas seront finalement délivrés.

La directrice du SEM n'a pas précisé si la possibilité d'obtenir des visas simplifiés allait être étendue aux frères et soeurs, comme le demandent certains politiciens. Il faut maintenant tirer les leçons des premières expériences et voir combien de demandes sont déposées et avec quel degré de parenté, a-t-elle expliqué.

'Si nous avions étendu la possibilité aux frères et soeurs, la file d'attente aurait été encore plus longue', a-t-elle dit. L'objectif était d'agir rapidement. Mais la situation est réexaminée en permanence.

Valables 90 jours

La durée des visas est limitée à 90 jours. S'agissant d'un visa Schengen, il faut respecter les règles de l'accord, a souligné Mme Schraner Burgener. L'objectif est de permettre aux personnes concernées d'avoir un toit et de pouvoir se rétablir.

Le processus de reconstruction devrait être assez avancé au bout de trois mois pour leur permettre de rentrer chez elles. Mais chaque cas est examiné individuellement, ajoute la secrétaire d'Etat.

Les tremblements de terre qui ont frappé la Turquie et la Syrie ont fait plus de 50'000 morts, selon un bilan actualisé vendredi. Berne a instauré une procédure rapide ('fast track') pour les demandes de visas de personnes touchées dans les deux pays: elle concerne des victimes du séisme ayant des proches parents en Suisse.

Il s'agit du conjoint ou de la conjointe, des parents, des grands-parents, des enfants ainsi que des petits-enfants mineurs - mais pas des frères et sœurs. Les proches en Suisse doivent être de nationalité suisse, titulaires d'un permis B (autorisation de séjour) ou C (autorisation d'établissement).

/ATS