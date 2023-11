Berne: milliers de manifestants pour la fin des violences à Gaza

Plusieurs milliers de personnes ont exigé samedi sur la Place fédérale à Berne la fin de la violence dans la bande de Gaza. La manifestation avait été autorisée.

Dans un appel à la manifestation, les organisateurs parlent d'une 'attaque impitoyable d'Israël' et d'un 'génocide contre la population palestinienne'. Le gouvernement israélien a interrompu l'approvisionnement en nourriture, eau, essence et électricité et il empêche l'accès aux soins médicaux. Les communications, par exemple via Internet, sont également coupées.

Les organisateurs ont déclaré qu'ils condamnaient la violence qui a fait des victimes de part et d'autre au cours des dernières semaines. Ils replacent toutefois cette violence dans le contexte de ce qu'ils considèrent comme 'une occupation militaire, un nettoyage ethnique et un système d'apartheid qui existe depuis 75 ans'. Un système qui, soulignent les organisateurs, ne peut être maintenu que grâce au soutien financier et militaire des Etats-Unis et des pays européens.

Le gouvernement suisse est également critiqué pour avoir annoncé l'arrêt de son soutien financier aux ONG palestiniennes et israéliennes. Ces organisations effectuent un travail humanitaire important qui est indispensable, surtout en cette période.

Plusieurs dizaines d'organisations et autres groupes, pour la plupart de petite taille, ont appelé à la manifestation, comme Bern for Palestine, qui avait déjà organisé des rassemblements dans la capitale par le passé. Le Parti communiste, le Parti du travail ou le Migrant Solidarity Network font également partie des soutiens à la manifestation.

Deux manifestations propalestiniennes avaient déjà été organisées à Berne, toutes deux également autorisées. Cette question est décidée au cas par cas, a déclaré le directeur de la sécurité de la ville de Berne, Reto Nause. La ville tient notamment compte de l'organisateur, des itinéraires souhaités, mais aussi la tonalité de l'appel à la manifestation.

