Berset veut éviter à tout prix un 2e confinement contre le Covid-19

Le ministre de la santé Alain Berset veut à tout prix éviter un deuxième confinement en Suisse, malgré un nombre croissant de nouveaux cas de coronavirus. Il estime que la situation actuelle peut être gérée par des mesures plus légères, plus ciblées et régionales.

Ce qui est important, c'est un bon traçage des contacts, ajoute M. Berset dans un entretien diffusé dimanche par la SonntagsZeitung. Cette mesure sera appliquée jusqu'à la fin de la crise, même avec l'arrivée de grippe saisonnière, précise-t-il.

Les cantons doivent disposer des capacités nécessaires, selon lui. 'C'est un message clair aux cantons. Nous ne devons plus simplement abandonner comme nous l'avons fait au printemps dernier'.

Le conseiller fédéral socialiste rejette la stratégie de l'immunité collective, comme le proposent des virologues. Ceux qui croient que nous n'avons qu'à protéger les personnes vulnérables et pouvons laisser circuler librement le virus se trompent, souligne-t-il. Cette stratégie n'a fonctionné nulle part ailleurs, remarque le Fribourgeois.

Avec l'immunité collective, la Suisse devrait complètement isoler les personnes à risque. 'Cela s'appelle l'emprisonnement', poursuit-il, soulignant que personne ne pourrait sérieusement vouloir cela. Il n'y a en outre aucun indice que le virus soit devenu moins dangereux, constate-t-il.

