Besoin d'assainir les cantonales à Fribourg confirmé par l'Etat

Fribourg actualise son plan financier 2025-2028, avec un excédent cumulé de charges de près de 630 millions de francs. Le résultat, 'fortement négatif', confirme la 'nécessité d’élaborer un programme d’assainissement des finances cantonales', estime le Conseil d'Etat.

Ce dernier s’est basé, pour déterminer le cumul des déficits jusqu'en 2028, sur les prévisions à moyen terme de l’évolution des finances cantonales ainsi que sur une première estimation des incidences du programme d’allégement des finances fédérales pour l’Etat de Fribourg, a indiqué mercredi le gouvernement.

'Ces incidences restent approximatives à ce stade et seront affinées lorsque sera connu le projet détaillé à venir de la part de la Confédération', précise le communiqué. En vertu du principe constitutionnel de l’équilibre, le budget 2025, adopté en novembre par le Grand Conseil, affiche un bénéfice de 650'400 francs.

Dégradation rapide

Au-delà, la situation se dégrade rapidement, comme répété depuis le printemps par le président du Conseil d'Etat et grand argentier Jean-Pierre Siggen. Les budgets projetés pour 2026, 2027 et 2028 présentent des déficits respectifs de 197,5 millions, 221,8 millions et 210,7 millions, pour un total de 629,3 millions sur la période.

Les projections s'écartent de 'manière significative' des exigences de la Constitution cantonale. Par ailleurs, les résultats esquissés montrent que la fortune actuelle de l'Etat, dont il n’existe plus de partie 'libre', sera 'largement insuffisante pour couvrir les très importants besoins de financement par des propres ressources'.

Plan au printemps

'L'évolution négative confirme la nécessité d’élaborer de suite un programme d’assainissement', relève l'exécutif. Elle implique des mesures 'fortes et courageuses', tant au niveau du Conseil d’Etat que du Grand Conseil, afin 'de conserver la maîtrise des finances cantonales et d’être en mesure d’assumer les défis majeurs à venir'.

Pour rétablir 'durablement' une trajectoire financière 'conforme', le Conseil d’Etat a instauré des groupes de travail. Toutes les pistes seront explorées, 'sans tabous'. A l’issue des travaux, le programme d’assainissement sera mis en consultation dans le courant du printemps. Le Grand Conseil se prononcera lui à l'automne.

/ATS