Biasca bat le record annuel de température en Suisse

La température la plus élevée en Suisse cette année a été relevée samedi au Tessin. Le mercure est monté jusqu'à 35,8 degrés à Biasca, mesurés à 15h40 par MétéoSuisse. Le Valais et le Bassin lémanique devraient être logés à la même enseigne dès dimanche.

Le record précédent est largement dépassé, a indiqué Marco Stoll de MétéoSuisse à l'agence de presse Keystone-ATS. Le 3 juillet dernier, 34,6 degrés avaient été relevés, à Biasca déjà.

Au sud et au centre du Tessin, le niveau de danger de canicule 4 (fort danger) est en vigueur depuis samedi. Il est valable pour l'instant jusqu'à mardi soir. Le reste du Tessin, le Valais central et le Haut-Valais, le Bassin lémanique ainsi que la région bâloise et la vallée du Rhin connaissent pour l'heure un niveau de danger marqué, de 3 sur 5. MétéoSuisse s'attend encore à des hausses de températures dans ces régions dimanche.

Et au sud des Alpes, la vague de chaleur devrait aussi encore 's'aggraver nettement', selon le dernier bulletin sur les dangers naturels. Même pendant la nuit, les températures ne devraient plus descendre en dessous de 20 degrés.

Le pic est attendu de dimanche midi à lundi soir. L'alerte de niveau 4 est décrétée par la Confédération lorsque la température moyenne journalière atteint 27 degrés ou plus pendant au moins trois jours. Au Tessin, elle est valable pour l'instant jusqu'à mardi soir.

Léman et Valais

En Valais et dans la région lémanique, l'institut fédéral de météorologie s'attend à des maximales de 32 à 35 degrés dès dimanche. Dans la région de Bâle et dans la vallée du Rhin, les températures devraient se situer entre 31 et 33 degrés en plaine. Même la nuit, la température ne se rafraîchira plus vraiment avec 18 à 22 degrés.

Le niveau de danger 3, qui devrait caractériser ces régions jusqu'à mardi, signifie que la température moyenne journalière sera de 25 degrés ou plus pendant au moins trois jours consécutifs. MétéoSuisse parle de vague de chaleur à partir de ce niveau de danger. Un rafraîchissement relatif et temporaire pourrait éventuellement toucher quelques régions lundi soir à la suite d'orages.

La journée d'août la plus chaude en Suisse a été enregistrée en 2003 à Grono (GR), dans le val Mesolcina, avec 41,5 degrés. Mais comme la station de mesure y a été déplacée entretemps, il aurait fait 40,5 degrés aujourd'hui à la nouvelle station de ce village, selon MétéoSuisse.

