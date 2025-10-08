Blatten: retour possible à Eisten et dans les alpages dès samedi

Les habitants du hameau de Eisten et de plusieurs alpages de Blatten (VS) pourront se rendre ...
Blatten: retour possible à Eisten et dans les alpages dès samedi

Blatten: retour possible à Eisten et dans les alpages dès samedi

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Les habitants du hameau de Eisten et de plusieurs alpages de Blatten (VS) pourront se rendre dans les maisons intactes dès samedi et au plus tard jusqu'au 30 novembre. Des assouplissements ponctuels de la zone interdite via des sentiers ont été annoncés en parallèle.

Les travaux réalisés sur l'approvisionnement en électricité et en eau, sur l'évacuation des eaux usées, mais aussi sur la route de secours 'avancent comme prévu', écrit la commune haut-valaisanne mercredi dans une communication diffusée sur l'application Gemeinde-News.

'Grâce aux infrastructures remises en état, il est possible de passer la nuit dans les bâtiments intacts', poursuivent les autorités. Cette possibilité de retour existe jusqu'à l'arrivée de l'hiver ou au plus tard jusqu'au 30 novembre.

Sont ainsi concernés les propriétaires de bâtiments résidentiels intacts à Eisten et de chalets d'alpage à Telli, Fafler, Gletscher et Gugginen. Un retour à Weissenried ou dans le village de Blatten n'est pas encore possible, précise la commune.

/ATS
 

Actualités suivantes

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto de mercredi

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto de mercredi

Suisse    Actualisé le 08.10.2025 - 20:27

Gaza: les derniers membres de la flottille suisse sont rentrés

Gaza: les derniers membres de la flottille suisse sont rentrés

Suisse    Actualisé le 08.10.2025 - 17:45

Martigny: un Afghan condamné pour une tentative d'assassinat

Martigny: un Afghan condamné pour une tentative d'assassinat

Suisse    Actualisé le 08.10.2025 - 14:22

Expérimentation animale: le Conseil fédéral rejette une nouvelle initiative abolitionniste

Expérimentation animale: le Conseil fédéral rejette une nouvelle initiative abolitionniste

Suisse    Actualisé le 08.10.2025 - 13:17

Articles les plus lus

Bastian Baker a vécu des temps d'angoisse en Afghanistan

Bastian Baker a vécu des temps d'angoisse en Afghanistan

Suisse    Actualisé le 08.10.2025 - 05:53

Barrage face au durcissement de l'accès au service civil

Barrage face au durcissement de l'accès au service civil

Suisse    Actualisé le 08.10.2025 - 10:53

Incivilités: l'Hôpital du Valais soutient son personnel

Incivilités: l'Hôpital du Valais soutient son personnel

Suisse    Actualisé le 08.10.2025 - 11:15

Renvoi des Ukrainiens selon leur région de provenance

Renvoi des Ukrainiens selon leur région de provenance

Suisse    Actualisé le 08.10.2025 - 11:49