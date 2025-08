Brienz: la situation s'améliore malgré la menace d'éboulements

Il n'y a plus de danger immédiat d'éboulements ou de coulées de débris sur les voies de circulation situées en contrebas du village de montagne évacué de Brienz, dans les Grisons. La commune d'Albula a donc levé une partie des mesures de sécurité dimanche midi.

Le sol, auparavant détrempé, a pu sécher, a indiqué la commune sur le territoire de laquelle se trouve Brienz dans son dernier rapport de situation publié dimanche matin. Dès midi, les interdictions d'accès pour les cyclistes et les piétons sur les routes cantonales concernées et le sentier de randonnée étaient ainsi levées. La pêche et le canoë sur l'Albula étaient aussi à nouveau autorisés.

Les restrictions étaient entrées en vigueur lundi dernier en raison des précipitations. Plusieurs éboulements s'étaient alors produits, accélérant le glissement de terrain au-dessus du village. Les débris peuvent se déplacer beaucoup plus loin sur un sol détrempé que sur un sol sec, a précisé la commune. Il y avait donc un faible risque qu'une avalanche de gravats atteigne les voies de circulation.

A Brienz et dans les environs, l'interdiction d'accès reste toutefois en vigueur. Dès que la situation le permettra, les personnes évacuées pourront à nouveau se rendre dans le village pendant la journée. Brienz est évacué depuis novembre dernier de ses quelque 80 habitants.

/ATS