Bruno Le Maire devient professeur à Lausanne

Bruno Le Maire enseignera bel et bien à Lausanne. Le ministre français de l'économie démissionnaire rejoint le centre de recherche 'Enterprise for Society' (E4S) en tant que professeur invité à partir du 23 septembre.

Sa venue, qui était dans l'air, a été confirmée en même temps que l'annonce de son départ du gouvernement français. A Lausanne, il donnera des cours portant sur les sujets de politique publique et de géopolitique, annonce vendredi l'E4S.

Il officiera notamment pour le programme de Master en 'Sustainable Management and Technology', coordonnée par E4S et proposé conjointement aux étudiants de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), de l'Université de Lausanne (UNIL) et de l'International Institute for Management Development (IMD).

Il donnera également des cours de géopolitique au sein d'un programme de Bachelor à l'UNIL, ainsi que des cours de politique publique à l'IMD.

