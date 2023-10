Budget 2024 de l’Etat de Fribourg avec un excédent 900'000 francs

L'Etat de Fribourg prévoit un budget 2024 dégageant un excédent 924'450 francs, principe constitutionnel d'équilibre oblige. L'élaboration s'est révélée 'laborieuse' dans un contexte marqué par la nécessité de 'contenir une évolution significative des charges'.

'La progression a pu être compensée en particulier par une hausse des recettes fiscales', a indiqué lundi le conseiller d'Etat en charge des finances Jean-Pierre Siggen. Grâce à sa politique financière prudente des dernières années, l'exécutif cantonal a maintenu un programme d’investissements 'ambitieux'.

'La fin de pandémie et la guerre en Ukraine influencent toujours les finances', a dit le grand argentier. Sans oublier l’inflation, la hausse des primes maladie ainsi que l’augmentation des loyers et des prix de l’énergie qui apportent une pression supplémentaire sur la population, son pouvoir d’achat et le climat de consommation.

Le gouvernement a réussi aussi à compenser l’absence probable de versement par la Banque nationale suisse (BNS). Rien n’a été inscrit pour 2024, comme en 2023. Au-delà, charges et revenus affichent une progression de 4,6% à 4,05 milliards. 'Davantage que la croissance de l'économie nationale de 2,8%', a noté le trésorier Laurent Yerly.

Primes maladie

Les principales variations viennent de prévisions de recettes en forte hausse, dont les estimations antérieures avaient été prudentes en raison de la pandémie. L’impôt sur le bénéfice des personnes morales et celui sur le revenu des personnes physiques gagnent respectivement 23,2% à 35 millions et 5,9% à 49 millions.

Après la chute de 2022 liée à l’absence de redistribution de la part du bénéfice de la BNS, les revenus des biens et autres recettes d'exploitation évoluent modestement (+3,9 millions). En ce qui concerne la péréquation financière fédérale, le budget 2024 enregistre une évolution favorable de 27,9 millions de francs.

Au chapitre des subventions fédérales, une hausse de 10,8 millions est à relever pour la participation aux frais des mesures d’intégration des personnes admises à titre provisoire. Toutefois, l'apport est à mettre en perspective avec les charges, qui elles aussi, sont en forte progression en raison des flux migratoires.

Une croissance 'sensible' de 10,5 millions des contributions fédérales pour la réduction des cotisations d'assurance maladie est encore à signaler, tout comme des aides supplémentaires du canton. Le budget contient ainsi 22,3 millions en plus pour absorber la hausse des primes des bénéficiaires actuels et élargir le cercle.

