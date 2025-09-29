Budget 2026 sur fond d'assainissement pour l'Etat de Fribourg

Le budget 2026 de l’Etat de Fribourg présente un excédent de revenus de 0,3 million de francs. Il respecte l’exigence constitutionnelle de l’équilibre, grâce aux mesures prévues dans le programme d’assainissement des finances (PAFE) et à d’importants arbitrages.

Le Conseil d’Etat a continué son travail de 'priorisation des dépenses et de réévaluation des recettes', a expliqué lundi devant la presse le grand argentier cantonal Jean-Pierre Siggen, en attendant les décisions du Grand Conseil. L'objectif consiste à 'freiner la croissance des charges et à augmenter les revenus'.

Sans relever les coefficients d’impôts, l'exécutif a veillé au maintien de 'prestations élevées, tout en poursuivant sa politique d’investissements ambitieuse', a affirmé le ministre. Cette dernière reste 'conforme à la vision développée dans le programme gouvernemental de législature'.

Charges et revenus affichent une avancée de 3,3 %, à 4,47 milliards de francs. Le budget sollicite davantage les fonds et provisions que le précédent (+16,6 millions).

