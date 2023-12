Camionnette arrêtée à Flüelen (UR) avec 14 personnes à l'arrière

La police uranaise a intercepté vendredi à Flüelen (UR) une camionnette de livraison qui transportait 14 personnes de nationalité présumée syrienne. Le véhicule avait fui devant un contrôle en Italie du nord, de même qu'à la sortie nord du tunnel du Gothard.

Peu avant 10h00, la police uranaise a été informée par l'Office fédéral de la douane et de la protection des frontières et grâce à la collaboration de fedpol qu'un véhicule suspect en fuite cheminait en Suisse depuis l'Italie en direction du nord. A la sortie du tunnel du Gothard, la police a installé un point de contrôle pour arrêter cette camionnette immatriculée en France, écrit-elle.

Le conducteur du véhicule a ignoré les injonctions des policiers et continué sa route à une vitesse excessive et en violant le code de la route, poursuivi par plusieurs voitures de police. Environ 30 km plus loin, les forces de l'ordre ont pu intercepter la camionnette à Flüelen (UR) et la contrôler près d'un débarcadère du lac des Quatre-Cantons.

Elles ont découvert 14 personnes qui se trouvaient dans l'espace de chargement de la camionnette. La police suppose qu'il s'agit de ressortissants syriens. Elle a emmené au poste tous les occupants du véhicule.

/ATS