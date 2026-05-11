Cantons et communes font front contre l'initiative de l'UDC

Cantons, communes et villes s'allient contre l'initiative 'Pas de Suisse à 10 millions'. Le ...
Cantons et communes font front contre l'initiative de l'UDC

Cantons et communes font front contre l'initiative de l'UDC

Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Cantons, communes et villes s'allient contre l'initiative 'Pas de Suisse à 10 millions'. Le texte de l'UDC n'apporte aucune solution aux défis actuels. Au contraire, il en crée, ont déclaré ses représentants lundi devant la presse.

'Le Conseil fédéral n'est pas le seul contre l'initiative soumise au vote populaire le 14 juin, a déclaré Markus Dieth, président de la Conférence des gouvernements cantonaux. Tous les cantons, toutes les communes et toutes les villes sont opposés'.

L'UDC propose une solution simple à des problèmes réels mais complexes, a-t-il ajouté. Mais elle ne résout rien. Au contraire, l'initiative va créer de nouveaux problèmes.

La limitation stricte de l'immigration va renforcer la pénurie dans les services de soins, déjà sous pression, a déclaré le conseiller aux Etats Mathias Zöpfi (Vert-e-s/GL).

La dénonciation de l'accord de libre circulation avec l'UE ne va pas limiter l'immigration. Au contraire, il y aura plus de passage. Et la Suisse n'aura plus accès aux outils de contrôle de Schengen.

/ATS
 

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