Cassis: l'aide humanitaire « doit s'adapter » avec moins d'argent

Cassis: l'aide humanitaire « doit s'adapter » avec moins d'argent

L'aide humanitaire 'doit s'adapter' face au 'problème systémique' auquel elle est confrontée. Jeudi à Genève, le conseiller fédéral Ignazio Cassis a appelé à 'regarder la réalité en face même si elle dérange'.

'Nous avons longtemps cru qu'il suffisait d'augmenter les budgets pour augmenter l'impact', a affirmé le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) en ouvrant la 5e édition du IC Forum. 'C'était une illusion', dit-il.

Selon lui, les résultats peu durables dans le développement et les crises humanitaires persistantes montrent que le problème est plus large, 'systémique'. Il faut une aide humanitaire 'plus agile et plus innovante', insiste le conseiller fédéral.

Parmi ses recommandations, les nouvelles technologies doivent être utilisées, notamment l'intelligence artificielle (IA). Des alliances inédites, y compris avec le secteur privé, doivent être établies. Et il faut se recentrer sur ce qui est indispensable pour soulager les populations exposées aux conflits ou aux désastres. 'Faire moins, peut-être, mais faire mieux', dit encore le conseiller fédéral.

