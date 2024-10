Cassis veut que le Conseil de sécurité reste engagé sur la science

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis veut revenir de sa présidence de réunions du Conseil de sécurité de l'ONU à New York avec des garanties que l'organe reste engagé sur la science. La Suisse dévoilera une déclaration présidentielle.

'J'espère que nous reviendrons de New York avec le sentiment du devoir accompli', a affirmé vendredi à Meyrin (GE) le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). 'Nous devons voir les dynamiques mondiales au travers de la science', a-t-il insisté au sommet de l'Anticipateur de Genève sur la science et la diplomatie (GESDA).

Le 21 octobre, M. Cassis présidera une discussion au Conseil de sécurité sur les effets de la science et des technologies sur la paix et la sécurité. Selon lui, la communauté internationale doit anticiper 'les nouvelles sortes de conflits que nous voulons éviter' et établir des 'règles' et des 'limites'. Et d'ajouter que le Conseil doit 'rester engagé'.

Le GESDA a officiellement lancé vendredi le 'portail d'anticipation', sa seconde grande initiative.

