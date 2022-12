Céline Amaudruz dépose plainte après une agression dans un débat

Céline Amaudruz a déposé une plainte après l'agression dont elle a été la cible mercredi lors d'un débat à l'Uni Mail de Genève. Des individus avaient tenté d'entarter la conseillère nationale UDC.

Confirmant l'information de l'hebdomadaire genevois GHI, reprise par Blick, Céline Amaudruz a indiqué dimanche à Keystone-ATS avoir déposé une plainte samedi. Elle a également écrit au Conseil d'Etat et à l'Université de Genève. 'C'était une situation inquiétante, de voir des hommes cagoulés foncer sur moi en hurlant', confie la vice-présidente de l'UDC suisse.

Pour rappel, une dizaine d'individus masqués et capuchonnés ont tenté de prendre d'assaut la salle MR280, afin d'entarter et de détremper Céline Amaudruz, selon un communiqué du Club Genevois de Débat. La tarte leur a été enlevée des mains. L’un d’eux a cependant pu projeter dans le public un liquide chimique à l'odeur nauséabonde et dont la teneur reste inconnue.

/ATS