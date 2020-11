Centaines de kilos d'explosifs transportés illégalement sur l'A2

La police a découvert 700 kilos d'explosifs dans une voiture et sa remorque sur l'A2 près de Knutwil (LU). Quatre Suisses âgés de 42 à 61 ans ont été inculpés de diverses violations de la loi sur les explosifs.

Le transport a été découvert le 20 janvier dernier, a indiqué mardi la police lucernoise. Dans la voiture et la remorque, en plus des 700 kilos d'explosifs, les policiers ont aussi trouvé 120 kilos de déchets d'explosifs et de détonateurs.

Les explosifs, placés dans des dizaines de caisses, étaient probablement destinés à une carrière, a indiqué à l'agence Keystone-ATS un porte-parole de la police lucernoise. Le vendeur avait remis les explosifs au chauffeur sans le certificat d'achat requis par la loi sur les explosifs.

La voiture et la remorque ne disposaient pas des autorisations nécessaires pour transporter des explosifs. L'assurance complémentaire nécessaire pour ce genre de transport faisait également défaut.

/ATS