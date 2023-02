Centre de Boudry: le canton veut revenir à 480 requérants

Le canton de Neuchâtel veut que le centre fédéral d'accueil (CFA) de Boudry, où des incivilités sont à déplorer, n'accueille plus que 480 requérants. Les députés ont toutefois refusé de demander la fermeture du centre, comme le voulait l'UDC.

'La Confédération doit mobiliser ses réserves stratégiques ailleurs en Suisse' pour que le centre de Boudry revienne à 480 places', a déclaré mercredi la conseillère d'Etat Florence Nater, en charge de la cohésion sociale. De septembre à mi-novembre, le site a accueilli jusqu'à 811 personnes. De mi-janvier à mi-février, le nombre de requérants s'est élevé entre 446 et 623.

'La situation s'est péjorée depuis l'automne', a expliqué Florence Nater en réponse à une interpellation urgente du groupe VertPOP. Même si un petit nombre de requérants pose problème, 'le Conseil d'Etat partage le ras-le-bol, la lassitude et la colère de la population (...) quand par exemple les déprédations ne sont plus prises en charge par les assurances ou quand les habitants ont peur de prendre les transports publics', a-t-elle ajouté.

Le canton a demandé à la Confédération à fin novembre des mesures à l'intérieur et à l'extérieur du centre, comme davantage d'accompagnement social et plus de ressources sanitaires, et des patrouilles de sécurité dans les transports publics.

